Homem é detido suspeito de furtar celular após ser filmado pelo aparelho

Uma das imagens registradas pelo aplicativo mostra o suspeito, com uma máscara no queixo, andando pelo Centro (foto: Reprodução da internet/WhatsApp) detido na manhã desta quinta-feira no Centro de Belo Horizonte suspeito de furtar um celular. Ele não sabia que o telefone da vítima tem um aplicativo que manda imagens em tempo real, o que levou a polícia até ele. Um homem foina manhã desta quinta-feira no Centro desuspeito deum. Ele não sabia que o telefone da vítima tem umque manda imagens em tempo real, o que levou a polícia até ele.





De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima estava no ônibus com a filha quando percebeu que um homem estava olhando o celular dela. A mulher guardou o aparelho na bolsa e continuou conversando com a filha. O homem esperou a vítima se distrair e conseguiu pegar o aparelho, desembarcando no primeiro ponto.





Algum tempo depois, o namorado da vítima ligou para ela, estranhou quando foi atendido por uma voz masculina e começou a rastrear o aparelho. Assim que chegou ao trabalho, a mulher ligou para ele de um telefone fixo e contou que tinha sido vítima de furto.









As viaturas começaram a procurar o homem pelo Centro da capital, contando com a ajuda das câmeras de monitoramento do sistema Olho Vivo. Ele acabou abordado na Avenida Afonso Pena, quase esquina com a Rua Curitiba. Ainda de acordo com a PM, o homem tem diversas passagens na polícia por furto. (Com Cristiane Silva)