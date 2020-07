Criminosos explodem três agências bancárias em Carandaí

Policiais militares estão mobilizados para capturar os criminosos responsáveis portrês agências bancárias de, na Zona da Mata, na madrugada desta quinta-feira. As explosões puderam ser ouvidas de diferentes partes da cidade e assustaram os moradores.

Segundo a Polícia Militar (PM) da cidade, os criminosos chegaram ao Centro por volta da 1h30 em três veículos. Eles explodiram os, que ficam próximos, e atiraram várias vezes, fugindo em seguida e deixando para trás um cenário de “guerra”, com vidros estilhaçados e até móveis na rua.

(foto: Flávio Franco/Carandaí Online/Rádio Alternativa)

Nesta manhã, os locais foram isolados. As agências atacadas são da Caixa Econômica Federal, Bradesco e Banco do Brasil. A Polícia Civil trabalha na perícia e a Polícia Federal (PF) também é aguardada. As equipes estão atrás de imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar os criminosos.