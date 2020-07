Homem atira na esposa com garrucha por causa de ciúme

A Polícia Civil de Belo Oriente prendeu, no distrito de Perpétuo Socorro, um homem de 37 anos, que tentou assassinar a esposa, de 33, a quem teria agredido antes de atirar contra ela.

(foto: Divulgação)

O crime acontece na noite deste sábado, depois que o casal tinha ingerido bebidas alcoólicas. Em determinado, iniciaram uma discussão, segundo o autor do crime, por ciúmes.Ele teria ficado nervoso, segundo relatou a filha do casal, de apenas nove anos, que assistiu a tudo. Acontou aos policiais que foram ao local, que antes de atirar, seu pai havia batido na mulher com uma barra de ferro e também a agrediu com uma correia de couro.Depois disso o homem foi até o quarto e apanhou uma garrucha, desferindo um tiro nada mulher. Depois de cometer a tentativa de feminicídio, ele correu para o quintal da casa e se escondeu entre as bananeiras ali existentes.E foi no quintal que foi encontrado pelos policiais, que foram chamados por vizinhos. A mulher foi socorrida para o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. Otem três filhos, que foram entregues ao Conselho Tutelar.