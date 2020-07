Guarda Civil Municipal passa a atuar com porte de arma em Nova Lima

(foto: Guarda Municipal de Nova Lima/ Divulgação)

já pode atuar com porte de arma. O prefeito Vitor Penido assinou, na quarta-feira (01/07), o decreto que padroniza o porte institucional, aquisição, controle, registro, ensino e emprego de arma de fogo, munições e colete balístico pelos agentes.Após a conclusão dono dia 20 de maio, a Polícia Federal emitiu o porte de arma parajá aprovados nas avaliações teóricas e práticas, que passam a atuar com a pistola TH 380 no policiamento comunitário, na defesa social e guarda do patrimônio público da cidade.“Com a Guarda Municipal equipada e mais preparada, temos condições de manter esse trabalho conjunto com as polícias civil e militar, dos últimos anos, que garantem a Nova Lima um dos menores índices de criminalidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte”, disse o prefeito da cidade, Vitor Penido.“Até então, a corporação não era armada, o que trazia uma série de riscos para a população e os próprios agentes. Agora a população passará a sentir maior presença da guarda na sua segurança, principalmente de forma preventiva”, explica o secretário municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos, Sérgio Bitencourt.O processo de armamento da GCM tevee, desde então, a GCM passou por exames de aptidão psicológica. Os guardas aprovados participaram de treinamentos e capacitações no curso de Manuseio e Emprego de Arma de Fogo (Meaf), cujas aulas foram concluídas em maio 2020, com avaliações teóricas e práticas.Os guardas que têm porte detambém serão submetidos a 80 horas de treinamentos por ano, conforme previsto no convênio firmado entre o Governo Municipal e a Polícia Federal, a fim de manter a corporação preparada e instruída.