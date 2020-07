(foto: Polícia Militar/Divulgação) feminicídio na Grande BH. Após receberem uma denúncia anônima afirmando que um homem de 25 anos havia dito que estaria com uma arma de fogo e que a utilizaria para matar a ex-companheira e um outro homem não identificado, a PM localizou o revólver calibre 38, nesta sexta-feira (3), no carro do suspeito, em Contagem, na Região Metropolitana. Policiais militares podem ter evitado que mais uma mulher fosse vítima dena Grande BH. Após receberem uma denúncia anônima afirmando que um homem de 25 anos havia dito que estaria com uma arma de fogo e que a utilizaria para matar a ex-companheira e um outro homem não identificado, a PM localizou o revólver calibre 38, nesta sexta-feira (3), no carro do suspeito, em Contagem, na Região Metropolitana.









Em conversa com o suspeito, a PM confirmou que o homem e a ex têm um relacionamento conturbado, com vários registros de ameaças um contra o outro. A mulher, inclusive, tem uma medida protetiva contra o suspeito. Ele vai responder por porte ilegal de arma de fogo.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.