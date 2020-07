PM prende quadrilha de mulheres por furto em Sabará

(foto: Quadrilha foi presa em Sabará, na Grande BH) Sabará, foram chamados para atender a uma ocorrência que tinha como autoras uma quadrilha de mulheres, que foram presas, logo depois de furtarem uma mercearia na cidade. Policiais do 61º BPM, localizado em, foram chamados para atender a uma ocorrência que tinha como autoras umade mulheres, que foram, logo depois de furtarem uma mercearia na cidade.

De posse da placa do veículo vermelho, teve início um rastreamento na cidade, que culminou com a interceptação, no Centro de Sabará, quando as mulheres se preparavam para fazer mais uma vítima.





O policial contou que as quatro são de Contagem e tinham como modus operandi se deslocar até uma cidade da Grande BH. Uma vez numa dessas cidades, iam a mercearias menores e farmácias e aplicavam golpes, roubando itens como xampus, material de beleza, remédios. Enquanto uma distraia o atendente, as outras duas furtavam. Depois, entravam no carro e deixavam o local.

A quadrilha é composta por uma mulher de 47 anos, que era a cabeça e motorista do grupo, e três de 17 anos, que eram as que entravam no comércio para realizar os furtos. A ocorrência foi encerrada na Delegacia de Sabará, para onde as quatro foram levadas.