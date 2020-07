Sinal de alerta para leitos de UTIs em BH: 'Situação é preocupante', diz infectologista da PBH

Dr. Carlos Starlingafirma que a oferta de UTIs em BH, embora preocupante, está sob controle (foto: Centro Mineiro de Medicina Hiperbárica)

Sob controle

Centro de referência para toda Minas Gerais, os hospitais de Belo Horizonte estão na chamada “” – nomenclatura que diz respeito a ocupação de leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs), com ocupação de 87% das UTIs dedicadas a pacientes em estado grave da COVID-19 Por duas semanas consecutivas, médicos intensivistas da capital também chamaram a atenção para o fato, assinando texto alertando para a situação de risco iminente de colapso no atendimento, no período de 16 a 23 de junho, e, agora, entre os dias 23 e 30 de junho. ().



Nesta quarta-feira, o infectologista Carlos Starling, diretor da Sociedade Mineira de Infectologia e membro do Comitê de Crise da Prefeitura de Belo Horizonte para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus na capital, em entrevista à reportagem do Estado de Minas, disse que a situação é “preocupante”, porém, está “sob controle”.



Ele lembrou que ter retrocedido no processo de felxibilização do comércio demonstra que a cidade está em sinal de alerta para o momento de aceleração dos casos da doença na capital.

Planejamento



Satrling informou que há um planejamento da PBH para dobrar o número de leitos ofertados na cidade para atendimento de pacientes graves da COVID-19. Segundo o especialista, hoje, inclusive, serão abertos mais 25 leitos – somando-se aos cerca de 300 já em funcionamento-, com capacidade para chegar ao patamar de 722 UTIs.



“Mas é preciso não esquecer que UTIs são equipamentos caros e precisam de profissionais especializados”, alertou o infectologista, destacando que a melhor forma de combater a COVI-19 continua sendo o isolamento social, usar máscaras e seguir protololo de higienização.

Óbitos

Alerta do infectologistas

Sair de casa apenas se for estritamente essencial e inevitável.

Manter o distanciamento de 2 metros de outras pessoas.

Evitar qualquer local com acúmulo de pessoas, sobretudo se for ambiente fechado.

Intensificar a frequência de higiene das mãos antes e após qualquer situação de risco.

Usar máscaras corretamente, cobrindo o nariz e a boca e pedir que todos façam o mesmo.

Ao primeiro sintoma suspeito (como febre, tosse, cansaço, perda de olfato) entrar em contato com o médico, procurar fazer o teste e iniciar o isolamento.''

Em meio a tantas restrições da pandemia, o infectologista Carlos Starling lembrou que Belo Horizonte está entre as cidades com a menor taxa de mortalidade do país, tendo em vista municípios com mais de um milhão de habitantes. De acordo com Starling, a capital tem 5,2 óbitos para cada 100 mil habitantes.''Nós, coordenadores das unidades de terapia intensiva dos hospitais públicos e particulares de Belo Horizonte, queremos renovar o alerta de que o número de pacientes graves sob nossos cuidados aumentou ainda mais nesta última semana (23/06 a 30/06).Atingimos níveis críticos de ocupação, reduzindo a disponibilidade de vagas de UTI, insumos e, sobretudo, profissionais treinados e capacitados para cuidar de pacientes tão graves.Como já é difícil substituir profissionais que adoecem (por COVID ou estresse) é um desafio muito maior conseguir criar escalas para novas equipes de especialistas essenciais para abrir novas unidades e novos leitos.Em alguns momentos desta semana faltaram vagas nos leitos públicos e pacientes já entubados tiveram que esperar sob cuidados emergenciais nas UPAs e salas de emergência.É importante entender que a capacidade de aumentar o número de leitos é limitada.Mesmo se houver ventiladores, medicamentos (que continuam em falta) e demais equipamentos em quantidade suficiente para transformar enfermarias e salas de cirurgia em UTIs, não há número suficiente de profissionais treinados para lidar com pacientes muito graves em terapia intensiva. O que podemos fazer é montar equipes misturando profissionais experientes com outros em formação, o que impacta na qualidade do atendimento.Estamos todos trabalhando no limite da exaustão física e psicológica num cenário cada vez mais dramático. Não existe milagre e sim um trabalho duro e altamente técnico de times muito bem treinados de médicos, enfermeiros, terapeutas respiratórios e diversos outros profissionais ultra especializados.Temos orgulho de estar fazendo nossa parte, mas é essencial que toda a sociedade ajude!Precisamos aumentar ainda mais os cuidados de isolamento e prevenção para reduzir a velocidade da transmissão. Só assim vamos conseguir impedir que pessoas morram por falta de uma vaga de UTI com todos os equipamentos, insumos e profissionais necessários para esse cuidado.O número de pacientes internados na UTI nesse final de junho é quatro vezes maior que no início de maio. Isso significa que o risco de se contrair COVID-19 na cidade pode ter quadruplicado nesse período.Por isso, cuide de você, de sua família, amigos, colaboradores e colegas de trabalho aumentando o rigor nasDr. Aguinaldo Bicalho Ervilha JúniorDra. Bianca Souza de ResendeDr. Carlos Eduardo OrnelasDra. Carolina Tavares Marques de SouzaDr. Cássio Fernando de Assis CarvalhoDr. Danilo Castro Pires de AlmeidaDr. Eduardo SadEnf. Fabiano Bomfim TorresDr. Francisco RezendeDr. Frederico Rodrigues AnselmoDr. Gláucio de Oliveira NanginoDr. Guilherme MirachiDr. Heigler LeiteDr. Henrique Abreu AlvarengaEnf. Iany G. da Silva WiermannDr. José Carlos Fernandez Versiani dos AnjosDr. João Valle Maricio NetoDr. Jorge ParanhosEnf. Lilian Goretti Viegas HenriquesEnf. Luciana Lages FerreiraDr. Luidy CardosoDra. Marcela Rangel de CastroDr. Marco Aurélio ReisDra. Maria Aparecida BragaDr. Maurício Meireles GoesDr. Norberto de Sá NetoEnf. Roberta Maria de JesusDr. Rodrigo Santana DutraDr. Rodrigo Pinheiro LanaDr. Rogério SadDr. Saulo Oliveira FreitasEnf. Sílvia Minelli FernandesDr. Thiago Bragança Lana Silveira AtaídeDr. Vandack Alencar Nobre JuniorEnf. Viviane Oliveira