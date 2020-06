Tempo segue frio em Minas e termômetros podem bater 3°C no Sul do estado

Céu amanheceu nublado na capital (foto: Edesio Ferreira/E.M/D.A Press) previsão do tempo para esta terça (30) é de céu nublado com sensação de frio na maior parte de Minas Gerais, sobretudo no Sul do estado. Em BH, os termômetros devem ficar entre 10°C e 23°C. Seguindo a tendência já iniciada nesta semana, ado tempo para esta terça (30) é de céu nublado com sensação de frio na maior parte de Minas Gerais, sobretudo no Sul do estado. Em, os termômetros devem ficar entre 10°C e 23°C.









Essa deve ser, também, a tendência para a maior parte de Minas, com exceção dos vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha, onde há atuação de outra frente fria, vinda do Espírito Santo, trazendo possibilidade de chuva.





Belo Horizonte registrou a temperatura máxima mais baixa do inverno até agora nessa terça, de 18,9°C. O frio foi forte em Caldas, no Sul do estado, onde os termômetros chegaram a 3,9°C.





7h44 - Nesta terça-feira (30) a previsão meteorológica indica que o dia será de céu parcialmente nublado com períodos de sol com sensação de frio pela manhã e à noite. A mínima foi de 12,7 °C, máxima de 23 °C e a UR mínima em torno de 45% à tarde. Fonte: Defesa Civil de BH pic.twitter.com/xskGgJrxOt — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) June 30, 2020





Para esta terça, as temperaturas podem cair ainda mais: a mínima em Minas deve ser de 3°C, no Sul, e a máxima de 30°C, no Norte, Noroeste e Triângulo.





A sensação de frio deve permanecer ao longo de toda a semana - não somente por característica do inverno, mas também por atuações de frentes frias no estado: uma que já atua desde o final de semana e outra prevista para chegar na quinta-feira (2).

* Estagiário sob supervisão do subeditor Daniel Seabra