Site publica fake news sobre TV Alterosa e SBT

A TV Alterosa, do SBT, pertence aos Diários Associados (foto: Reprodução)

A "informação" foi divulgada sem que os Diários Associados tivessem sido procurados em nenhum momento para confirmar a autenticidade. O que, obviamente, não ocorreria, por se tratar de uma notícia falsa.



A nota, escrita com erros de português, diz que o apresentador teria concretizado "nos últimos dias à (sic) aquisição da TV Alterosa, uma das mais importantes afiliadas do SBT, com operações em Belo Horizonte". (foto abaixo)

Notícia falsa tem até erro de português no primeiro parágrafo (foto: Reprodução/TVOfoco)



Ao tomar conhecimento do que havia publicado o site de fofocas, um dos diretores dos Diários Associados chegou a comentar: "Em tempos de fake news, esse boato poderia ganhar o prêmio de originalidade".

O site deOTVFoco, hospedado no IG, publicou nesta segunda-feira (29) uma notícia falsa sobre ae o. Ao contrário do que afirmou o texto, a emissora mineira não foi vendida para o apresentador Ratinho e continua no grupo, a quem sempre pertenceu.