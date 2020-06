Homem é morto com golpes de bloco de concreto no Barreiro, em BH

Corpo foi encontrado na Rua Narcisa Pereira, no Barreiro (foto: Reprodução/Google Street View) homem de 29 anos foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira na Rua Narcisa Pereira, no Bairro Vale do Jatobá, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. A perícia foi acionada e constatou que o rapaz foi assassinado com golpes de bloco de concreto na cabeça. Umfoi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira na, no, na Região do, em. A perícia foi acionada e constatou que o rapaz foi assassinado com golpes de bloco de concreto na cabeça.









Próximo ao local onde estava o corpo, os peritos encontraram o carro da vítima e um bloco de concreto usado no crime. O homem sofreu golpes na cabeça, e ainda não se sabe mais detalhes do fato.





À PM, familiares informaram que receberam denúncias anônimas que o corpo do rapaz teria sido encontrado sem vida e com ferimentos na cabeça. Os parentes não souberam dizer se o rapaz tinham envolvimento com atos ilícitos. A Polícia Civil investigará o crime.