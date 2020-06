PF cumpre mandados contra alvos suspeitos de fraude processual

de Varginha realizou, na manhã desta quinta-feira (25), a“Tróia” para combaterem, também na Região Sul do estado. Dois mandados de busca e apreensão contra os alvos das investigações foram cumpridos após serem expedidos pela Vara Federal de Poços de Caldas.

De acordo com a PF, as investigações começaram em janeiro e apontaram que os investigados solicitam a restituição de um bem apreendido, simulando que o bem teria sido adquirido por outra pessoa. A intenção era ocultar o verdadeiro proprietário e induzir o juiz do caso ao erro.