PM prende seis acusados de latrocínio em Barão de Cocais

Na operação foram apreendidas, além da arma utilizada no crime, 20 cartuchos 380 e três carregadores (foto: PM/Divulgação)

A Polícia Militar esclareceu, nesta terça-feira (23), com a prisão de seis homens - quatro maiores, de 19, 20, 39 e 40 anos, e dois menores, 15 e 17 -, o, por, de Fernando Tavares de Oliveira, de 50 anos, ocorrido no sábado, em, Região Central de Minas.Segundo informações da sargento Alessandra, que coordenou as operações das prisões, os criminosos tomaram conhecimento de que a vítima teria recebido indenização por dispensa do emprego, cerca de R$ 50 mil, e levado o dinheiro para casa.No sábado o grupo se dirigiu para oe ficou de tocaia. A vítima estava com visitas em casa, durante o dia, por isso os ladrões esperaram para poder invadir a casa.Fernando foi para seu quarto, junto com os dois filhos, de oito e 11 anos. Quando estavam deitados, surgiu um homem magro, claro, que tinha uma tatuagem na panturrilha, trajando uma touca ninja para esconder o rosto, anunciando que queria o dinheiro.Fernando reagiu e acabou sendo baleado pelo homem, que fugiu ao lado dos comparsas.Desde sábado os policiais militares estavam no encalço dos criminosos, que acabaram identificados e, a partir da prisão de um deles, chegaram aos demais integrantes da quadrilha.A arma utilizada no crime, uma, foi apreendida, junto com 20 cartuchos 380 e três carregadores. Todos foram levados para a delegacia de Barão de Cocais.A polícia, agora, investiga de onde teria partido a informação sobre o recebimento da indenização pela vítima e também o seu endereço. Os policiais trabalha com a hipótese de que essa pessoa seria a sétima integrante da quadrilha.