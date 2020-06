Motorista morre em grave acidente na BR-040 em Nova Lima

Motorista morreu na hora (foto: Reprodução/PRF) morreu na manhã desta terça-feira (23) em um grave acidente no viaduto da Mutuca, na BR-040, em Nova Lima. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima conduzia um carro que colidiu com a mureta de proteção. Ela ficou presa às ferragens e morreu na hora. Uma pessoana manhã desta terça-feira (23) em um grave acidente no viaduto da Mutuca, na BR-040, em Nova Lima. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítimaum carro que colidiu com a mureta de proteção. Ela ficou presa às ferragens e morreu na hora.









9h55 - [Mutuca] Equipes da @via040 @Bombeiros_MG e @PRF191MG atuando em resgate de vítima grave decorrente de colisão com mureta do viaduto Mutuca. pic.twitter.com/yiOze0f8Uj %u2014 PRF MINAS GERAIS (@PRF191MG) June 23, 2020







O trânsito ficou lento no local do acidente. Por volta das 10h10, apenas as faixas da esquerda estavam liberadas no sentido Belo Horizonte.





* Estagiário sob supervisão do subeditor Daniel Seabra