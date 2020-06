Hospital de campanha de Ibirité começa a receber pacientes

(foto: Prefeitura de Ibirité/Divulgação)









Segundo a prefeitura, a decisão de montar a unidade foi tomada após recomendação do Comitê de Enfrentamento à COVID-19 da cidade, cuja população é de 200 mil habitantes. O grupo avalia que a estrutura de atendimento convencional de saúde não comporta o crescente número de casos registrados na região. Ibirité contabiliza 112 infectados e dois mortos pelo vírus, segundo balanço divulgado na segunda (22) pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).



Hospital do Expominas Construído dentro do centro de eventos Expominas, no Bairro Gameleira, Região Oeste da Capital, o hospital de campanha construído pelo governo do estado deve entrar em operação no prazo aproximado de dez dias, segundo o secretário de Estado de Saúde, Carlos Amaral. A ocupação de leitos de UTI no estado já supera 85%

Equipado com- 20 de UTI e 20 de clínica médica - o hospital de campanha , na Região Metropolitana de Belo Horizonte, deve receber de dez a 15 pacientes contaminados pelos até o fim desta terça-feira (23). De acordo com a prefeitura, eles serão transferidos do Hospital Regional da cidade, onde há mais 40 leitos instalados. Cerca de 40% deles já são ocupados por pessoas infectadas ou com suspeita de infecção pela COVID-19 . A remoção, segundo o município, visa desafogar a rede de saúde local, além de separar os pacientes diagnosticados com a doença dos demais enfermos.