Mais de 1.200 pedras de crack são apreendidas em Papagaios

Droga foi encontrada em lote vago ao lado da casa de um dos suspeitos (foto: Divulgação/ PM de Papagaios) 1.200 pedras de crack foram apreendidas, na noite dessa segunda-feira (22), em Papagaios, Região Centro-Oeste de Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar (PM), um jovem, de 21 anos, e um homem, de 35, foram detidos no Bairro Nossa Senhora Aparecida. Mais deforam apreendidas, na noite dessa segunda-feira (22), em, Região Centro-Oeste de Minas Gerais. Segundo a(PM), um jovem, de 21 anos, e um homem, de 35, foram detidos no Bairro Nossa Senhora Aparecida.









Após o telefonema, a PM montou uma operação com o auxílio de militares da 19ª Companhia da Polícia Militar Independente, sediada em Pará de Minas, município vizinho a Papagaios, e foi até a casa do suspeito mais jovem. No local encontraram uma bucha de maconha, um celular e uma quantia em dinheiro não informada pela PM.





Em seguida, na casa do outro suspeito, foi encontrada uma pedra de crack e R$ 125 em dinheiro. O homem confessou que estava envolvido com o crime e indicou onde estava o restante da droga. Foram encontrados oito tabletes e meia barra de maconha.





Em um lote vago ao lado da residência do segundo suspeito, os militares encontraram materiais para embalagem de drogas e 1.205 pedras de crack, sendo que três delas eram maiores, e meia barra da mesma droga.





Os dois homens foram detidos e levados para a delegacia de Papagaios, juntamente com a droga e o material apreendido.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina