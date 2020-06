Incêndio atinge loja de peças usadas em Contagem; fogo já foi controlado

Incêndio atingiu loja de peças usadas localizada na Via Expressa (foto: Edesio Ferreira/ EM/ D.A Press) loja de peças usadas, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, número 809, no Conjunto Água Branca, em Contagem, pegou fogo no início da tarde desta terça-feira (23). As chamas foram controladas rapidamente após a chegada do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais no local. Uma, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, número 809, no Conjunto Água Branca, emno início da tarde desta terça-feira (23). As chamas foram controladas rapidamente após a chegada doMilitar de Minas Gerais no local.

Ainda de acordo com a guarnição, uma pessoa que estava no interior da loja, no momento do incêndio, precisou de atendimento médico por ter inalado muita fumaça.





Três viaturas dos bombeiros permaneceram no local para realizar o rescaldo dos materiais queimados para impedir a volta do fogo. Foram gastos 6 mil litros de água para conter às chamas.

A causa do incêndio ainda não foi descoberta.





