Terça-feira terá tempo típico de inverno em BH e na maior parte de Minas

Céu claro e aberto na manhã desta terça no Viaduto da Floresta, em BH (foto: Edésio Costa/EM/D.A. Press) aberto e sol em BH e na maior parte de Minas. A atuação de uma massa de ar seco cria condições favoráveis para o tempo limpo e estável, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os termômetros na capital devem ficar entre 12°C e 26°C. A terça-feira (23) será de céu









Como é típico no inverno, a sensação de frio ao amanhecer deve permanecer ao longo da semana, com elevação da temperatura com o passar do dia em virtude do tempo seco.

* Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais