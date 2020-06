Lei federal proíbe corte de água e energia em final de semana e feriado

Usuário inadimplente terá de ser avisado previamente sobre o dia em que os serviços de energia e água serão cortados (foto: Reprodução/ Internet) governo federal transformou em lei, em 15 deste mês, alguns dispositivos de proteção ao consumidor que já vigoravam por meio de resoluções editadas pelas agências reguladoras, em meio à crise causada pela pandemia do novo coronavírus. Cortes dos serviços de água e luz por falta de pagamento não podem mais ser feitos, pelas empresas responsáveis, nas sextas-feiras, nos sábados e domingos, assim como em feriados e vésperas dessas datas.



Agora, antes de efetuar os cortes por inadimplência, as companhias responsáveis pelos serviços terão de informar o usuário previamente sobre o desligamento, bem como o dia em que a interrupção do serviço será efetivada.



A norma também determina que o corte deve ser feito em horário comercial e, se o consumidor não for comunicado antes, não precisará pagar taxa para religar os serviços.



Na avaliação do coordenador do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ProconAssembleia), Marcelo Barbosa, apesar de já existirem como normas, a transformação de tais exigências em lei fortalece a proteção ao consumidor.



Para ele, uma resolução não possui a mesma força que a legislação ordinária, pois pode ser revogada com mais facilidade. Além disso, os serviços essenciais estão diretamente ligados à preservação da dignidade humana e, por esse motivo, sua interrupção deveria ocorrer apenas em último caso.



A nova ordem altera as leis 13.460/2017 (que regulamenta a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração governamental) e 8.987/1995 – sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos.





Em Minas, a determinação a respeito da interrupção no fornecimento de água já consta no artigo 9º da Lei Estadual 18.309/2009, decidida pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), bem como da resolução 40/2013 da Agência Reguladora dos Serviços de Água e Esgoto de Minas Gerais (Arsae/MG).



Já no âmbito da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o corte está autorizado somente nos dias úteis, das 8h às 18h, conforme previsto na decisão 479/2012.





Aneel





Ainda segundo a agência, o despacho 414/2010 estabelece em seu artigo 173 que a notificação do corte do serviço deve ser feita por escrito, com antecedência mínima de 15 dias, diferentemente da ordem 40/2013 da Arsae, que diz que esse prazo é de 30 dias.





Copasa

*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina