Mais de uma tonelada de maconha é apreendida no Triângulo Mineiro

Uberlândia, no Triângulo Mineiro, no final da tarde desta quarta-feira. Ao abordarem uma camionete durante uma inspeção de rotina, os policiais encontraram uma tonelada de maconha na carroceria. O veículo era ocupado por dois homens, um de Mato Grosso do Sul e um de Alagoas.



A maior apreensão de drogas ocorreu em, no final da tarde desta quarta-feira. Ao abordarem uma camionete durante uma inspeção de rotina, os policiais encontraram uma tonelada de maconha na carroceria. O veículo era ocupado por dois homens, um de Mato Grosso do Sul e um de Alagoas.





Segundo o tenente Gonçalves, do 32º BPM de Uberlândia, eles suspeitaram da camionete, que trafegava pela Rodovia MG-050, próximo ao trevo de Araguari. Ao fazer a abordagem, os dois homens se mostraram inicialmente tranquilos. Mas, quando os policiais se encaminharam para a carroceria, o nervosismo tomou conta da dupla.





A carroceria estava tomada por tabletes de maconha. Segundo o policial, os homens caíram em várias contradições ao falar sobre a procedência e o destino da droga. A suspeita maior é que o carregamento tinha Belo Horizonte como paradeiro. Os dois traficantes foram levados para a Delegacia da Polícia Federal (DPF), que dará prosseguimento às investigações.

Outra apreensão em Uberlândia

Mais cedo, também em Uberlândia, houve grande apreensão de drogas. No Bairro Daniel Fonseca, numa casa, policiais militares encontraram 796 tabletes de maconha, que equivalem a 600 quilos.





Os militares receberam uma denúncia anônima, por meio do telefone 181 (Disque Denúncia Unificado – DDU). Ao chegarem ao local, sentiram cheiro de maconha. No local, além dos 600 quilos da droga, havia balanças de precisão, dois rolos de filme plástico, usados para embalar a droga e vendê-la em pequenas porções, duas facas, três celulares e um caderno contábil sobre as transações de drogas.





No interior da casa não havia um móvel sequer, apenas um colchão no chão de um dos quartos. Segundo informações de testemunhas, a residência tinha sido alugada há cerca de um mês.





Uma das testemunhas contou aos militares que havia um homem megro, no portão, pouco antes da chegada dos militares. Ao avistar a viatura policial, ele fugiu correndo pelo matagal existente na vizinhança.





O informante contou ainda que havia um grande movimento na garagem da casa, sempre de um veículo de cor prata. No total, 16 policiais participaram da operação. A ocorrência foi registrada na Delegacia da Polícia Federal (DPF).

Apreensões em Belo Horizonte

Na Avenida do Contorno, no Bairro Prado, em Belo Horizonte, policiais militares comandados pelo sargento Juliano, do 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM), apreenderam cinco pinos de cocaína, seis pedras de crack, 10 buchas de maconha e um revólver. As drogas e a arma estavam na sacola de um homem que fugiu pela linha do metrô quando avistou a viatura da PM.

Floresta

Já no Bairro Floresta, numa operação que envolveu 15 policiais militares, comandada pelo tenente Rocha Júnior, dois homens foram presos com 30 quilos de maconha dentro de uma mochila.





Com os dois traficantes foram apreendidas uma pistola, calibre 9 mm, um revólver, calibre 32, dois celulares, R$ 124 e um veículo, usado no transporte da droga.

Alto Vera Cruz

No bairro Alto Vera Cruz, mais dois relatos de apreensão de drogas e prisões. No Beco Augusto Papini, um homem fugiu ao avistar os militares. Na casa dele foram encontrados 591 pinos de cocaína, seis buchas de maconha, R$ 34, dois celulares e uma balança de precisão. O homem conseguiu escapar.





Em outro ponto do Alto Vera Cruz, militares abordaram um veículo de aplicativo, com dois passageiros, que foram conduzidos até a residência de um deles. Lá, os policiais encontraram 59 pedras de crack, 152 pinos de cocaína e duas balanças de precisão. Nos bolsos, os traficantes tinham R$ 217.

Morro do Papagaio

Na Rua Capelinha, no Morro do Papagaio, a Gepar 4, comandada pelo sargento André Luiz, encerraram com um ponto de venda de drogas. Lá, foram encontradas 17 buchas de maconha, 50 pinos de cocaína e uma barra de maconha. Os dois traficantes tentaram fugir, mas foram perseguidos e presos.