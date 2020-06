1° Prêmio de Ginástica Artística On-line (foto: Centro de Treinamento Amigos do Esporte) 1° Prêmio de Ginástica Artística on-line, promovido pelo Centro de Treinamento Amigos do Esporte. Um vídeo publicado no instagram do participante até 21 de junho vai ser avaliado por cinco especialistas. Os três primeiros lugares serão premiados. Ginastas de todo país têm a oportunidade de participar do, promovido pelo Centro de Treinamento Amigos do Esporte. Um vídeo publicado no instagram do participante até 21 de junho vai ser avaliado por cinco especialistas.





Rolamento (frente ou trás)

Roda (ou rondada)

Abertura

Coreografia

Elemento livre (a escolha do participante)

Segundo o fundador do Centro de Treinamento Amigos do Esporte, Tiago Gusmão, o número de curtidas do vídeo no Instagram contará pontos na competição.





De acordo com a coordenadora pedagógica e professora de ginástica do CT, Laís Mendes, essa é uma forma de reaproximar os ginastas do esporte durante a pandemia do novo coronavírus. “Se os ginastas ainda não podem frequentar os ginásios, levamos a ginástica artística até eles. A prática do esporte é essencial para a saúde mental, física e um grande aliado para o aumento da imunidade”, explica.





O resultado do 1° Prêmio de Ginástica Artística on-line deve ser divulgado em 26 de junho. Os três primeiros lugares serão premiados com um kit surpresa da Mercur, empresa que desenvolve produtos e projetos nas áreas de educação e saúde, além de medalha de participação.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina