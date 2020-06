Caso Backer: polícia civil deve ouvir 27 pessoas nos próximos dias

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) atualizou o número de vítimas de intoxicação pela cerveja da Backer, na tarde desta sexta-feira. A corporação informou que o inquérito encaminhado à Justiça relaciona 29 vítimas. Dessa, 21 são sobreviventes. Na semana passada eram sete fatais e 22 sobreviventes.





"As alterações nos números de vítimas serão constantes, considerando que ainda estão sendo realizadas perícias médico-legais", informou a polícia.Das trinta vítimas iniciais - que não haviam sido incluídas no inquérito - três foram descartadas nesta segunda-feira pela investigação. Outrasnos próximos dias para apresentar documentos médicos e serem periciadas no Instituto Médico Legal (IML).Na semana passada, a PCMG indiciou 11 pessoas por lesão corporal, homicídio e intoxicação no caso de contaminação de cervejas da marca mineira Backer.A corporação constatou que umprovocou a contaminação das cervejas por mono e dietilenoglicol, substâncias tóxicas usadas no resfriamento do produto, contrariando as instruções do próprio fabricante do equipamento.A ingestão do líquido de apenasa da Belorizontina, a marca que deu início à investigação, contendo dietilenoglicol, seria suficiente para matar uma pessoa.