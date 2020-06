Efeito COVID: rodoviária de BH prevê redução de 82% de passageiros no feriado de Corpus Christi

Redução de passageiros é resultado da pandemia do novo coronavírus (foto: Mário Chrispim/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais) Terminal Rodoviário de Belo Horizonte é mais um setor que sentirá os impactos da pandemia do novo coronavírus. Segundo levantamento da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge), que administra a rodoviária da capital mineira, o número de passageiros durante o feriado de Corpus Christi deste ano cairá 82% em comparação com os dados de 2019. A estimativa foi divulgada nessa terça-feira. é mais um setor que sentirá os impactos da pandemia do novo coronavírus. Segundo levantamento da), que administra a rodoviária da capital mineira, o número de passageiros durante o feriado dedeste ano cairáem comparação com os dados de. A estimativa foi divulgada nessa terça-feira.









A rodoviária de BH pede que apenas quem for viajar entre no terminal durante o período de pandemia. Após as 23h30, o acesso é restrito a usuários com passagens, com entrada concentrada entre as plataformas D e E. O uso das máscaras de proteção que cubra nariz e boca também é tratado como imprescindível pela administração e pelas empresas de transporte.





O pódio das três cidades mais procuradas saindo do Terminal Rodoviário de BH conta com a líder São Paulo, a vice Rio de Janeiro e a medalha de bronze Brasília. Esses municípios são seguidos por Campinas, Vitória, Guarapari, Conselheiro Lafaiete, Governador Valadares, Montes Claros, São João del-Rei, Santa Bárbara, Ouro Preto, Itabira, Juiz de Fora e Divinópolis, que completam o top 15.





O novo coronavírus já infectou 17.501 pessoas e matou outras 409 em Minas Gerais, segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta quarta-feira. Já no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde divulgados nessa terça-feira, 38.406 cidadãos morreram e outras 739.503 foram infectadas pela COVID-19.