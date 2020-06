Projeto pode ajudar cidades pequenas no combate ao coronavírus

Projeto auxilia autoridades de cidades pequenas no combate ao coronavírus (foto: Agência Brasil)

Enquanto os casos de COVID-19 no mundo chegam a quase 7 milhões de pessoas infectadas, cientistas buscam soluções para combater o coronavírus. O grande problema que cidades pequenas enfrentam é a falta de recursos e disponibilidade para colocar em prática as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), que possibilitam o enfrentamento da doença. Pensando nisso, pesquisadores e alunos do câmpus de Varginha do Cefet-MG desenvolveram uma proposta que promove a adaptação de estratégias utilizadas no mundo que sejam viáveis na realidade brasileira.









O projeto “Estratégias de Combate à pandemia do COVID-19 orientadas por Tecnologias da Informação e Comunicação” busca atender esses municípios. De acordo com o coordenador do estudo, Rodrigo Frogeri, com os recursos desenvolvidos na pesquisa, durante a pandemia, vai ser possível otimizar processos, reduzir custos operacionais e coletar dados de forma difusa e em tempo real, por exemplo. “Esperamos aprender com todas as estratégias que estãos sendo desenvolvidas e aplicadas ao redor do mundo, observar a sua adequação à realidade brasileira e apresentar um caminho mais seguro para que planejamentos atuais e futuros possam ser realizados por parte de órgãos de pequenos e médios municípios”, explica.





Segundo Rodrigo Frogeri, a pesquisa vai ser desenvolvida em cinco etapas viabilizadas pelo Departamento de Pesquisa do Grupo Unis (universidade privada da região):

Identificar estudos científicos que associam as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) ao combate à pandemia; Avaliar os custos e recursos necessários para implementação de ações; Analisar a realidade do uso dessas tecnologias em municípios do Sul de Minas; Criar um dossiê que oriente a utilização dessas ferramentas na microrregião de Varginha no combate à pandemia e a submissão de um artigo com temáticas “Desenvolvimento Regional” e “COVID-19”; Propor um modelo de ação de Tecnologias da Informação que auxilie no combate a pandemias como essa.





O estudo deve beneficiar prefeitos, vereadores, secretários municipais e representantes de associações comerciais, de acordo com o Cefet-MG.



*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz