Isolamento social adiou pico projetado para esta terça (9) em Minas

Com a implementação de medidas de isolamento social, Minas Gerais apresenta evolução diferente da média do Brasil em relação ao aumento no número de casos pelo novo coronavírus. A Secretaria de Estado de Saúde fez projeção para esta terça, 9 de junho, para ocorrência do pico, quando seria registrado o ponto mais alta na transmissão. Na projeção, seriam 2.988 novos casos em um único dia, o que não foi verificado.

Em entrevista coletiva, o secretário Carlos Eduardo Amaral ressaltou que, nesta terça, foram registradosno Estado. Uma nova projeção de pico foi feita para meados de julho. O secretário lembrou que o fato de o pico não ter chegado é algo positivo, que indica que as medidas de isolamento estão dando certo. No boletim epidemiológico desta terça, Minas registrou

"Quando fazemos a projeção do pico, tentamos antever para que possamos ter noção do momento que teremos maior acometimento das pessoas, número maior de casos e maior demanda hospitalar. O objetivo é que não tenhamos pico. As pessoas vão ter a doença, mas esperamos que não tenhamos pico que pode trazer risco assistencial, estresse na rede de saúde", afirmou Carlos Eduardo.