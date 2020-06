Em nota, familiares e vítimas da Backer falam sobre desamparo e cobram justiça

A investigação, que durou cinco meses, indiciou 11 pessoas por lesão corporal, homicídio e intoxicação no caso de contaminação das cervejas. No texto, eles reforçam que as famílias “continuam, sem qualquerou apoio da cervejaria Backer”.

Saiba por que mais pessoas se intoxicaram com cerveja no Buritis

Na mesma nota, as famílias afirmam que a “conclusão do inquérito, além de reforçar a responsabilidade da cervejaria, demonstra de maneira inequívoca a culpa e o dolo dos gestores da cervejaria Backer pela tragédia que envenenou pelo menos 30 (trinta) pessoas”.

O sentimento de desamparo das vítimas que tiveram que arcar com os custos dos tratamentos é destacado em trechos do texto.“As evidências de desvio patrimonial e alteração de sócios em empresas do grupo comprovam o intuito de fraudar e se esconder das indenizações devidas às vítimas. Além dos danos às pessoas, as famílias estão arcando com os tratamentos caros, perderam renda e estão completamente desamparadas, sem qualquer auxílio frente a tantas dificuldades.”

Leia o texto na íntegra

Nota das vítimas do Caso Backer – conclusão do inquérito da Polícia Civil





Antes de tudo, é preciso informar que a responsabilidade civil da Backer diante das vítimas é objetiva, não sendo necessário comprovar a culpa pelo ocorrido. A conclusão do inquérito além de reforçar a responsabilidade da cervejaria, demonstra de maneira inequívoca a culpa e o dolo dos gestores da cervejaria Backer pela tragédia que envenenou pelo menos 30 (trinta) pessoas. São mais de 30 (trinta) famílias severamente atingidas: ver seus queridos internados em CTI, com perda de movimentos e visão, dificuldade de fala, comprometimento dos rins, com sequelas que jamais serão reparadas. Além disso, diante das pelo menos 7 (sete) mortes, outras famílias jamais poderão conviver novamente com seus amados, MORTOS PELO SIMPLES CONSUMO DE CERVEJA BACKER.





Enquanto isso, as mais de 30 (trinta) famílias continuam desamparadas, sem qualquer auxílio ou apoio da cervejaria Backer, que de maneira reiterada não cumpre com as determinações judiciais, encontrando os mais variados tipos de desculpas para se omitir de suas responsabilidades. As evidências de desvio patrimonial e alteração de sócios em empresas do grupo comprovam o intuito de fraudar e se esconder das indenizações devidas às vítimas. Além dos danos às pessoas, as famílias estão arcando com os tratamentos caros, perderam renda e estão completamente desamparadas, sem qualquer auxílio frente a tantas dificuldades. TUDO ISSO, POR CONTA DA BACKER.





A conclusão do inquérito demonstra o completo descontrole da Backer diante dos produtos oferecidos à população, manchando a imagem de Minas Gerais e principalmente do setor cervejeiro-artesenal. O que se espera é justiça para as vítimas, suas famílias e toda a sociedade mineira. Não existem mais desculpas para que a Backer deixe de prestar auxílio aos envenenados!





Libertas quae sera tamem.

Nota da Backer Por meio de nota, a assessoria da cervejaria mineira disse que “reafirma que irá honrar com todas as suas responsabilidades junto à Justiça, às vítimas e aos consumidores”. Sobre o inquérito policial, a Backer informou que “tão logo os advogados analisarem o relatório, a empresa se posicionará publicamente”.

