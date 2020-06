Saiba por que mais pessoas se intoxicaram com cerveja no Buritis

Primeiros casos da doença provocada pelo dietilenoglicol foram noticiados no Buritis (foto: Paulo Filgueiras/EM/DA Press)







Durante a apresentação do resultado do inquérito que investigou a contaminação de cervejas da fabricante mineira Backer por dietilenoglicol, a Polícia Civil explicou o motivo de boa parte dos pacientes vítimas da síndrome nefroneural, ligada à ingestão da substância, terem sido identificadas no Bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte.









Segundo a polícia, 10 vítimas se contaminaram no Buritis, mais de um terço do total. O motivo está relacionado à distribuição das bebidas no fim do ano passado. O delegado explicou que, via de regra, as grandes redes de supermercados compram as cervejas e remetem aos centros de distribuição, mas um estabelecimento no Buritis recebeu uma entrega direta. “Na Black Friday, a rede fez uma compra na cervejaria e ela entregou para um supermercado da rede no Buritis”, explicou.









Nesta terça-feira, a Polícia Civil confirmou o indiciamento de 11 pessoas por lesão corporal, homicídio e intoxicação no caso de contaminação das cervejas da marca mineira Backer. A instituição constatou que um vazamento em um tanque provocou a contaminação das cervejas pela substância tóxica usada no resfriamento