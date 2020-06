Prefeitura de BH antecipa férias de servidores que não estão em regime de teletrabalho

(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





A PBH montou uma escala de prioridades para que os servidores. Além das férias, os funcionários poderão tirar folgas compensativas e licença por assiduidade, no mínimo de um mês. Esta última vale para assiduidade adquirida depois de 1º de dezembro de 2017, exceto em casos que o período já esteja programado para ser tirado futuramente. O banco de horas também poderá ser utilizado.









Aqueles servidores que estiverem incapacitados de trabalhar por causa de enfermidades, seja em regime presencial ou teletrabalho, estão dispensados do atendimento pericial na unidade. O procedimento passará a ser virtual. Para isso, a pessoa terá que entrar no site http://periciaspbh.tegsaude.com.br e fazer o agendamento. O resultado será divulgado no Portal do Servidor.





O agendamento e preenchimento dos dados devem ser feitos no primeiro dia de apresentação dos sintomas ou até o primeiro dia útil após a avaliação médica que diagnosticou a enfermidade. Caso contrário, os dias de afastamento contarão como falta.

