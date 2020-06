Coronavírus: 19 cidades da Região Central têm pelo menos um caso confirmado

A contaminação da COVID-19 é maior nas cidades mais populosas da região (foto: Reprodução / Internet) Minas Gerais em 8 de março, o novo coronavírus (Sars-Cov-2) avançou com mais força pelo estado dois meses depois. Porém, não é apenas a interiorização da doença que causa preocupação, mas também a velocidade com que se dissemina nesses municípios, muitas vezes incapazes de disponibilizar o tratamento adequado. De acordo com o levantamento feito pelo Estado de Minas, entre as 30 cidades que compõem a Região Central, foram confirmados, até essa quarta-feira (3), 298 casos confirmados da COVID-19 em 19 delas, segundo os balanços epidemiológicos disponibilizados pelas prefeituras. Identificado pela primeira vez emem 8 de março, o(Sars-Cov-2) avançou com mais força pelo estado dois meses depois. Porém, não é apenas ada doença que causa preocupação, mas também a velocidade com que se dissemina nesses municípios, muitas vezes incapazes de disponibilizar o tratamento adequado. De acordo com o levantamento feito pelo, entre as 30 cidades que compõem a, foram confirmados, até essa quarta-feira (3),em 19 delas, segundo os balanços epidemiológicosdisponibilizados pelas





19:03 - 03/06/2020 COVID-19: aumento exponencial em Minas está só no início, admite governo Estado de Minas, ao todo, foram contabilizadas 3.223 notificações de casos suspeitos, além da confirmação de cinco óbitos na região. Com claro atraso na notificação, de acordo com o boletim epidemiológico, dessa quarta-feira (3), da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) são 185 os pacientes da região testados positivamente para a presença do vírus e quatro mortes. Apenas em maio, 277 cidades mineiras tiveram o primeiro caso confirmado de COVID-19. Segundo a análise feita pelo, ao todo, foram contabilizadas, além da confirmação dena região. Com claro atraso na notificação, de acordo com o boletim epidemiológico, dessa quarta-feira (3), da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais () são 185 os pacientes da região testados positivamente para a presença do vírus e quatro mortes.





O óbito não registrado no boletim da SES-MG ocorreu em Lagoa da Prata. Os casos de Bom Despacho, Martinho Campos, Morro da Garça e Presidente Juscelino estão contabilizados no informativo estadual.





A contaminação da COVID-19 é maior nas cidades mais populosas da região. Em Lagoa da Prata, município com população aproximada de 70 mil pessoas, a quantidade representa 43,6% do total de infecções na Região Central, com 130 casos. Curvelo com 53 confirmações (17,7%), Bom Despacho com 31 (10,4%), Corinto com 27 (9%) e Moema com 16 (5,3%), fecham a lista.

Confira a lista completa:

Abaeté – 207 casos suspeitos e três confirmados

– 207 casos suspeitos e três confirmados Araújos – 50 casos suspeitos e nenhum confirmado

– 50 casos suspeitos e nenhum confirmado Augusto de Lima – nenhum caso suspeitos e nem confirmado

– nenhum caso suspeitos e nem confirmado Biquinhas – quatro casos suspeitos e dois confirmados

– quatro casos suspeitos e dois confirmados Bom Despacho – 319 casos suspeitos, 31 confirmados e uma morte

– 319 casos suspeitos, 31 confirmados e uma morte Buenópolis – 51 casos suspeitos e oito confirmados

– 51 casos suspeitos e oito confirmados Cedro de Abaeté – nenhum caso suspeito e nem confirmado

– nenhum caso suspeito e nem confirmado Corinto – 103 casos suspeitos e 27 confirmados

– 103 casos suspeitos e 27 confirmados Curvelo – 754 casos suspeitos e 53 confirmados

– 754 casos suspeitos e 53 confirmados Dores do Indaiá – 19 casos suspeitos e dois confirmados

– 19 casos suspeitos e dois confirmados Estrela do Indaiá – nenhum caso suspeito e nem confirmado

– nenhum caso suspeito e nem confirmado Felixlândia – 136 casos suspeitos e 3 confirmados

– 136 casos suspeitos e 3 confirmados Inimutaba – 16 casos suspeitos e nenhum confirmado

– 16 casos suspeitos e nenhum confirmado Japaraíba – 58 casos suspeitos e sete confirmados

– 58 casos suspeitos e sete confirmados Joaquim Felício – 24 casos suspeitos e um confirmado

– 24 casos suspeitos e um confirmado Lagoa da Prata – 897 casos suspeitos, 130 confirmados e uma morte

– 897 casos suspeitos, 130 confirmados e uma morte Leandro Ferreira – oito casos suspeitos e nenhum confirmado

– oito casos suspeitos e nenhum confirmado Luz – 148 casos suspeitos e um confirmado

– 148 casos suspeitos e um confirmado Martinho Campos – 67 casos suspeitos, um confirmado e uma morte

– 67 casos suspeitos, um confirmado e uma morte Moema – 58 casos suspeitos e 16 confirmados

– 58 casos suspeitos e 16 confirmados Monjolos – nenhum caso suspeito e nem confirmado

– nenhum caso suspeito e nem confirmado Morada Nova de Minas – 16 casos suspeitos e um confirmado

– 16 casos suspeitos e um confirmado Morro da Garça – oito casos suspeitos, um confirmado e uma morte

– oito casos suspeitos, um confirmado e uma morte Paineiras – cinco casos suspeitos e nenhum confirmado

– cinco casos suspeitos e nenhum confirmado Pompéu – 75 casos suspeitos e oito confirmados

– 75 casos suspeitos e oito confirmados Presidente Juscelino – três caso suspeito, um confirmado e uma morte

– três caso suspeito, um confirmado e uma morte Quartel Geral – nenhum caso suspeito e nem confirmado

– nenhum caso suspeito e nem confirmado Santo Hipólito – nenhum caso suspeito e nem confirmado

– nenhum caso suspeito e nem confirmado Serra da Saudade – nenhuma caso suspeito e nem confirmado

– nenhuma caso suspeito e nem confirmado Três Marias – 197 casos suspeitos e dois confirmados

