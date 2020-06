COVID: Desigualdade no país afeta taxa de mortalidade, diz pesquisa

Em Belo Horizonte, 12,6% da população vive na linha da pobreza, o que reforça a necessidade de o poder público (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O crescimento acelerado do coronavírus no Brasil revela um cenário preocupante em relação às pessoas de menor vulnerabilidade social, que já têm dificuldades de acesso ao sistema de saúde e ao saneamento básico de qualidade. Um levantamento feito pelo programa Cidades Sustentáveis nas capitais do país mostra que aquelas abaixo da linha da pobreza também apresentam alta taxa de mortalidade por COVID-19. O panorama visto entre as cidades é heterogêneo, mostrando um cenário oposto entre Norte e Nordeste e o Sul do país.

Segundo a pesquisa, São Luís, Recife e Manaus, onde 30% da população vive na linha da pobreza, contabilizaram mais de 40 mortes a cada 100 mil habitantes. Por outro lado, Florianópolis, Curitiba e Goiânia registram os melhores índices de renda – 4%, 8,35% e 8,8%, respectivamente, vivem com menos de US$ 5 por dia, critério adotado pelo Banco Mundial – e também tiveram índices mais baixos de óbitos por COVID-19, inferior a três a cada 100 mil habitantes. Brasília, no Distrito Federal, não foi incluída no levantamento do Cidades Sustentáveis.





Belo Horizonte ficou numa faixa intermediária na classificação das capitais. Embora apresente uma das menores taxas de mortalidade do Brasil (1,4), a capital mineira tem 12,6% de pessoas que vivem na pobreza. O dado reforça a necessidade de o município investir em políticas públicas que possam proteger a população de menor vulnerabilidade social.





Duas maiores capitais do país, São Paulo e Rio de Janeiro, que lideram o ranking de mortes, também vivem situações preocupantes com relação às pessoas que vivem em condições de vida menos favorecidas. Os cariocas, com taxa de 11,3% de pobreza, apresentam índice de óbitos 35 a cada 100 mil pessoas. Já os paulistas, cuja população pobre é de 12,6%, tem uma média de 26,5 vidas perdidas.





De acordo com a pesquisa, mais de 52 milhões de pessoas (25% da população) vivem em situação de extrema pobreza. Nas capitais, são mais de 8,2 milhões de pessoas em vulnerabilidade (18% da população. As 16 capitais com o maior percentual de pessoas abaixo da linha da pobreza concentram 27% dos casos e 28% dos óbitos pela doença no Brasil.

Desde a primeira morte por coronavírus no país, em 17 de março, registrada em São Paulo, as capitais também se tornaram o epicentro da disseminação da doença. Pelo menos 60% das óbitos e casos de estão nas maiores cidades, onde 22% dos brasileiros moram. A mortalidade nesses municípios é quase três meses maior do que a média do país. Ao mesmo tempo, esses são locais de atração de muitas pessoas que buscam tratamento para a doença, principalmente nas regiões Norte e Nordeste.

A pesquisa também consta que Boa Vista, Rio Branco e Macapá são as três capitais com a pior relação de leitos de UTI por 100 mil habitantes. A capital de Roraima registrou o maior aumento da mortalidade em apenas um mês – 1.975% entre os dias 27 de abril e 27 de maio – e apresenta média de leitos de 13 por 10 mil habitantes. Belém (1.684%) e Porto Velho (1.200%) aparecem em seguida e em Rio Branco o crescimento do número de óbitos foi de 880%.