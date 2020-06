Casos de pacientes que descumpriram isolamento são encaminhados ao MP

Reunião entre o presidente do Comitê de Enfrentamento da COVID-19, PM e a secretária de Saúde (foto: Divulgação/ Prefeitura de Bom Despacho) Comitê de Enfrentamento da pandemia da COVID-19 em Bom Despacho, município da Região Centro-Oeste do estado, enviou, na tarde desta quarta-feira (3), para o Ministério Público 10 ocorrências de pacientes contaminados ou com suspeita de terem contraído o novo coronavírus (Sars-Cov-2) que descumpriram o isolamento domiciliar. Segundo o comitê, os pacientes poderão responder criminalmente por colocarem em risco a saúde do restante da população. , município da Região Centro-Oeste do estado, enviou, na tarde desta quarta-feira (3), para o10 ocorrências decontaminados ou com suspeita de terem contraído o(Sars-Cov-2) que. Segundo o comitê, os pacientes poderão responder criminalmente por colocarem em risco a saúde do restante da população.





De acordo com o gerente de Epidemiologia do município, Fernando Júnior, as pessoas que desobedeceram as medidas protetivas da Saúde “poderão responder criminalmente por atentar contra a saúde da população”.





“Cumprir o isolamento e informar a verdade é importantíssimo para que a equipe de monitoramento da Saúde consiga acompanhar todas as pessoas suspeitas e que tiveram contato com elas. Só assim é possível controlar a situação do vírus na cidade”, alertou.





Segundo o comitê, assim que são notificados que estão com o vírus no corpo, os pacientes assinam um documento onde se comprometem a ficar isolados. Nesse mesmo documento, eles informam com quais pessoas tiveram contato e, posteriormente, essas pessoas também serão monitoradas pela Secretaria de Saúde. Mas, quando o paciente não cumpre o isolamento e não dá detalhes de com quem teve contato, os responsáveis pelo monitoramento não sabem quem deve ser inspecionado.





“Sem monitoramento, a transmissão do coronavírus pode acelerar descontroladamente. Além disso, é impossível acompanhar e planejar ações de combate. Sem acompanhamento e planejamento, o sistema de saúde poderá ficar sobrecarregado”, afirmou em nota o Comitê.

“Boom” da COVID-19

Em Bom Despacho, eram registrados 12 casos da doença em 25 de maio, mas, devido à flexibilização do comércio, o número de infectados na cidade cresceu 158%. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura, na manhã desta quarta-feira, já são 31 casos testados positivos para a doença e um óbito. Além das confirmações, outros 48 estão sendo monitorados pela Secretaria de Saúde e, até o momento, foram 319 notificações.





Os números apresentados pela prefeitura ainda não foram contabilizados pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). Segundo o informe epidemiológico do órgão, Bom Despacho registra apenas 10 casos positivos e uma morte.

