Previsão será de céu entre nuvens para todo o Estado (foto: Frederico Teixeira/D.A Press)

Após um ligeiro aumento na temperatura nessa quarta-feira (3), o tempo deve voltar aem Belo Horizonte nesta. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para a capital é de mínima dee máxima de, com céu parcialmente nublado.





Claudemir de Azevedo, metereologista do 5º Distrito do Inmet, aponta que o tempo deve esfriar ainda mais no final de semana. "Estávamos com uma massa de ar mais fria e mais seca, que perdeu suas características. No final de semana, as temperaturas devem cair pela chegada de uma frente fria advinda do litoral do Rio de Janeiro. No domingo a previsão é que a mínima chegue a 12°C", explica.





Em Minas





Para todo o Estado, a previsão é de máxima de 33°C e mínima de 8°C. O tempo deve ficar parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuvas em áreas isoladas, no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata.





Já nos vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha, a previsão é de céu nublado com nevoeiros ao amanhecer. Nas demais regiões, apenas céu parcialmente nublado.

Logo no início da manhã, a temperatura mínima chegou a 15°C na estação do Cercadinho, na Região Centro-Sul, e a 15,9°C na Pampulha. O céu já estava parcialmente nublado e deve seguir assim até a noite. A umidade do ar ficará entre 35% e 90%, tendência que deve permanecer ao longo da semana.