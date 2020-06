Dono de 'drive-thru' do pó, casal é pego no flagra, tenta subornar PMs, mas acaba preso em BH

Entrega das drogas era feita pela janela da casa (foto: Reprodução/Google Street View) Rondas Ostensivas com Cães (Roca) da Polícia Militar prenderam na noite dessa quarta-feira, em flagrante, um homem de 31 anos e uma mulher de 27, suspeitos de tráfico de drogas no Bairro Araguaia, Região do Barreiro, em Belo Horizonte. Os suspeitos, que formam um casal de namorados, tentaram subornar os policiais com armas de fogo, mas sem sucesso. Agentes do batalhão de) daprenderam na noite dessa quarta-feira, em flagrante, um homem dee uma mulher de, suspeitos de tráfico de drogas no, em. Os suspeitos, que formam um casal de namorados, tentaram subornar os policiais com armas de fogo, mas sem sucesso.









Ao chegar no local, os militares já perceberam o homem e a mulher nervosos. Eles começaram negando, mas depois colaboraram e admitiram que vendiam drogas no local. Com auxílio dos cachoros, a polícia encontrou 191 pedras de crack, vendidas por R$ 10 a unidade, 34 pinos cocaína, vendidas cada uma por R$ 30, e R$ 4.250 em dinheiro na casa.





As drogas estavam escondidas no exaustor da cozinha, enquanto o dinheiro estava em meio a roupas em um armário. O homem argumentou que tinha acabado de sair da cadeia e tentou subornar os policiais com três armas de fogo. Os PMs fingiram aceitar e foram levados a um ponto onde estavam dois revólveres calibre 38 e uma escopeta calibre 12.





Nesse momento, os militares deram voz de prisão ao casal. O homem disse que a casa pertence ao irmão, de 29 anos. Ele é procurado pela polícia. Os dois suspeitos encontrados na residência foram encaminhados à Central de Flagrantes (Ceflan) 3 da Polícia Civil, também no Barreiro.