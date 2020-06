Postos de gasolina arrecadam agasalhos para doação em BH

Campanha espalhou caixas em postos de gasolina para receberem doações (foto: Rede Solidária/Divulgação)



Mais de 100 caixas espalhadas em pontos estratégicos de Belo Horizonte já começaram a ser instaladas para receberem agasalhos para doação à população em situação de rua. A campanha, de iniciativa de voluntários da ONG Rede Solidária com apoio do MinasPetro, começou no último dia 26 e vai até 30 de junho.





10:12 - 02/06/2020 Solidariedade na BR-040 alcança 12 mil caminhoneiros e 4 mil moradores de comunidades doações de agasalhos e cobertores em bom estado. Em pouco mais de um mês de campanha, a expectativa é que a ONG consiga atender cerca de 10 mil pessoas, entre moradores de rua e de comunidades vulneráveis em todas as áreas da cidade. As caixas do projeto são instaladas em estabelecimentos parceiros em todas as regiões da cidade. A campanha aceitaem bom estado. Em pouco mais de um mês de campanha, a expectativa é que a ONG consiga atender cerca de 10 mil pessoas, entre moradores de rua e de comunidades vulneráveis em todas as áreas da cidade.





A campanha chega em uma época de isolamento social e com as temperaturas baixas que antecipam o inverno. As doações podem ser entregues em postos de gasolina parceiros. Os endereços estão no Instagram da ONG





Rede Solidária

Fundada em 2018 por Dai Dias, sua idealizadora, antes da pandemia da COVID-19, a Rede Solidária atuava como fundo de gestão a projetos sociais em BH, que tinham suas ações voltadas ao acolhimento e cuidado a moradores de rua, dependentes químicos e recuperandos. Hoje, a ONG vem comandando ações de grande porte e repercussão em combate à fome e ao asseguramento das necessidades básicas para a sobrevivência de famílias de comunidades carentes como Pedreira Prado Lopes, Aglomerado da Serra e Taquaril. A cada final de semana, são distribuídas mais de 5 mil marmitas para os moradores de rua em Belo Horizonte, além da doação de cestas básicas e a mobilização de mais de 2 mil voluntários em oito semanas de ações.





Serviço

Campanha do Agasalho - #BHCidadeDoBem

Período: de 27/05 a 30/06