Para muitos alunos,não é tão simples como se pensa. O problema pode vir justamente da falta de equipamentos ou conexão com a internet, o que é uma realidade para muitos. Coordenada pela educadora Sílvia Calmom, ação do, atua nesse sentido. A ideia é recolher, ainda que precisem de consertos, e disponibilizá-los aos estudantes que necessitam.O projeto nasceu a partir de uma pesquisa enviada pelo departamento a estudantes de todos os cursos e campi da instituição, levantando dados sobre odesses jovens. "Eu quis saber qual era o tamanho da exclusão digital dos alunos do Cefet-MG. Quantos alunos realmente não tinham acesso à internet nem computadores e que poderiam ser prejudicados. Além disso, qual era o perfil de acesso dos alunos: velocidade, tipo de acesso, equipamentos disponíveis, entre outros", esclarece a professora.O questionário atinge aproximadamente 36% dos alunos da instituição. Entre os resultados, ficou aferido que. Com este ponto de partida, Sílvia começou uma campanha de arrecadação de computadores usados para recuperação e reparos e entrega aos alunos. "A princípio, parentes e amigos entregaram seus equipamentos antigos e depois algumas pequenas empresas também participaram", conta.Além de computadores completos, também foram doadas partes de computadores e componentes. O projeto recebe computadores, mesmo que estejam com algum problema, monitores, teclados, mouses, HD e demais equipamentos. Interessados em ajudar podem entrar em contato pelo e-mail. São procurados ainda voluntários que possam auxiliar na busca e entrega das doações e nos consertos dos equipamentos.A iniciativa tem apoio da Coordenação de Política Estudantil, que identificou alunos em necessidade -O Cefet-MG também desenvolve outras maneiras de assistência a estudantes que precisam acompanhar o chamado ensino remoto emergencial. Cerca de 2 mil alunos em situação de vulnerabilidade foram auxiliados com o pagamento de umapara aquisição de pacote de dados, além do edital para o Processo Seletivo para Inclusão Digital.