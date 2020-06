Solidariedade na BR-040 alcança 12 mil caminhoneiros e 4 mil moradores de comunidades

(foto: Foto: Divulgação Grupo Invepar)

Ao longo dos últimos meses, as rodovias do Grupo Invepar estão realizando ações da Campanha "Nós", que entre as iniciativas, está o apoio aos caminhoneiros e comunidades ao longo de suas operações no País.





Nas abordagens na rodovia 040, cerca de 12 mil caminhoneiros receberam kits-lanche, orientação sobre a limpeza da boleia, aferição de temperatura e a pressão arterial, além do reforço na importância dos cuidados de higiene para o combate ao covid-19.









"Essas medidas visam reforçar a proteção da saúde dos transportadores de carga que circulam por todo o país, garantindo o abastecimento das cidades", destaca Luciano Moreira, diretor da Via 040.





Em maio, comunidades de Belo Horizonte, Nova Lima e Itabirito receberam a doação mil cestas básicas, cerca de 10 toneladas de alimentos, e 1.500 litros de produtos de limpeza. Foram beneficiados os moradores das comunidades de Água Limpa (Itabirito), Jardim Canadá (Nova Lima) e Vila Novo Paraíso (Anel Rodoviário de Belo Horizonte). Mais de 4 mil pessoas foram beneficiadas na luta contra os impactos da pandemia do coronavírus.

Mil cestas básicas foram doadas a comunidades carentes (foto: Foto: Divulgação Grupo Invepar)





"Em tempos de isolamento social, a união nunca foi tão necessária. Sabemos das dificuldades enfrentadas pelas comunidades em situação de risco e, por isso, convocamos todos para formarmos uma corrente de solidariedade. Nós, por todos", destaca a coordenadora do Instituto Invepar, Zilma Ferreira.