Junho começa gelado e Belo Horizonte registra 10,2º C; temperaturas devem subir

Na foto, Região Centro-Sul de BH (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Na madrugada desta segunda-feira, a estação automática do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) naregistrou 10,2º C. A máxima deve ficar em 24 ºC durante à tarde.De acordo com o, aque esteve estacionada em Minas Gerais se distancia. Ao longo da semana, os termômetros devem chagar a 27 ºC.Nesta segunda-feira, as temperaturas são baixas nas cidades do Sul de Minas. Mas, nenhum novo recorde foi registrado, segundo o Inmet. Em Monte Verde, distrito do município de Camaducaia, os termômetros chegaram a registrar 0.4 ºC negativo.Já em, também no Sul do estado, os termômetros ficaram em 2.2 ºC.De acordo com o Inmet, o dia será claro com possibilidade de geada em pontos isolados do Sul/Sudoeste. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.