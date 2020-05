Coronavírus: governo de Minas começa envio de SMS sobre atendimento médico virtual

Governo estima que atingirá 16 milhões de pessoas com disparos de SMS (foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) governo de Minas Gerais começa a enviar, a partir desta quinta-feira, mensagens de texto para números aleatórios com o prefixo do estado. A intenção da distribuição de SMS é alertar à população sobre a existência do aplicativo gratuitamente “Saúde Digital MG”, disponível para o sistema operacional Android. governo decomeça a enviar, a partir desta quinta-feira, mensagens de texto para números aleatórios com o prefixo do estado. A intenção da distribuição deé alertar à população sobre a existência do aplicativo gratuitamente “”, disponível para o sistema operacional









Com isso, o usuário pode ter acesso a médicos, enfermeiros e psicólogos em tempos de pandemia, sem sair de casa. A expectativa do governo é de que 16 milhões de usuários sejam notificados com a mensagem de alerta.