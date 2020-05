Empresa trocará chope por agasalhos e cobertores no domingo

Unidade da cervejaria na Vila da Serra está preparada para atender no sistema "drive-thru", em que os consumidores não precisam sair do carro (foto: Alexandre Bruzzi/Divulgação) Aliar solidariedade com ações de mercado é a proposta das cervejarias de Belo Horizonte nestemo momento de pandemia da COVID-19. Depois da Sátira, agora é a vez da Krug Bier disponibilizar o produto que produz para ajudar o próximo.





Com as baixas temperaturas, a empresa decidiu trocar um litro de chope por um agasalho ou cobertor em bom estado. Em tempos de distanciamento social, o evento, que ocorrerá domingo, das 11h às 16h (ou até esgotar o estoque de 1.000 litros), será no sistema “drive-thru”, em que não necessário sair do veículo, montado na unidade Vila da Serra (Avenida Oscar Niemeyer, 202). O recipiente, conhecido como growler, vai de brinde.





O que for arrecadado será enviado para a ONG Banho de Amor e para outra entidade de Nova Lima a ser definida. O limite de troca é de 2 litros por CPF.





Em 9 de maio, a Cervejaria Sátira tomou atitude parecida. A diferença é que dois litros de chope eram trocados por 1kg de alimento não perecível e um livro, cuja finalidade também foi ajudar pessoas carentes.





A previsão inicial era de que 1.000 litros de chope fossem oferecidos. Como a procura foi grande, a empresa aumentou a cota em 20%, tendo arrecadado 1 tonelada de alimentos e 1,6 mil livros em menos de uma hora.





Em ambos os casos, as cervejarias se mostram preocupadas em seguir as recomendações das autoridades sanitárias para conter a disseminação do novo coronavírus. Os funcionários, por exemplo, trabalham com todos os equipamentos de proteção individual (EPI’s) possíveis, como luvas e máscaras.