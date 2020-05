Coronavírus: pacientes de outras 56 cidades pediram internação em BH

Até essa terça-feira, 203 moradores de outras cidades haviam sido internados em BH em decorrência da COVID-19 (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

A preocupação com as outras cidades fez com que BH instalasse barreiras sanitárias para fiscalizar pessoas que chegam à capital. Há ainda um plano emergencial para melhorar a estrutura do sistema de saúde em caso de necessidade.





quase dobrar o número de leitos tanto de CTI, quanto de enfermaria, caso haja necessidade. Isso em apenas sete dias. No entanto, a gente fica preocupado com essa pressão que pode vir a ter do interior, da Região Metropolitana, para Belo Horizonte”, pontua Unaí Tupinambás, professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e integrante do Comitê de Enfrentamento à Epidemia de COVID-19 da capital.



Pacientes desolicitaram internação em. Com o sistema de saúde teoricamente longe do colapso, a capital tem se tornado refúgio para moradores de diversos municípios de Minas Gerais e até mesmo de outros estados.Desde março - quando os primeiros casos de infecção porforam confirmados em território mineiro -, foram feitaspor suspeita de COVID-19. Desse total,(ou 17,1%) partiram de moradores de outras cidades.Os cinco municípios que mais demandam internações por COVID-19 em BH: Sabará (15,7% do total de solicitações provenientes de fora da capital), Santa Luzia (13,5%), Vespasiano (8,5%), Ribeirão das Neves (7,7%) e Caeté (5,0%).Os dados foram informados pela Secretaria Municipal de Saúde da capital nessa terça-feira, após solicitação doApesar da crescente demanda de internações por COVID-19, o sistema de saúde da capital mineira segue comno enfrentamento à pandemia.Belo Horizonte conta com 939 leitos de UTI e 4.416 de enfermaria. Até o último domingo, as respectivas taxas de ocupação eram de, consideradas todas as enfermidades.Do total de leitos, 867 são exclusivas para pacientes com COVID-19 (220 de UTI e 647 de enfermaria). As respectivas taxas de ocupação eram de, também segundo dados atualizados no último domingo.Apesar dos números tecnicamente positivos, a administração municipal já demonstrou preocupação com a quantidade de pacientes advindos de outras cidades. Desde o início de maio, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) alertou para a demanda proveniente do interior de Minas e de diferentes estados brasileiros. Belo Horizonte está virando um grande importador de doentes ", disse, no último dia 11. Na ocasião, mencionou que a capital tinha recebido pacientes de São Paulo, Rio de Janeiro e Pará