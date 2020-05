Minas tem 240 mortos pela COVID-19; infectados passam de 8 mil

(foto: pixabay)

A infecção pelosegue avançando em velocidade preocupante em Minas. Segundo boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) nesta quarta-feira (27), já são, 495 a mais em 24 horas. Ossomam, alta de seis óbitos em um dia. Três mil oitocentas e sessenta e cinco pessoas já se recuperaram da, enquanto outras 3.906 permanecem em acompanhamento.concentra o maior número de mortes do balanço. Teófilo Otoni registrou a perda de uma mulher de 68 anos e de um homem de 77. Nanuque enterrou um idoso de 84. Em Muriaé, na Zona da Mata, morreu um senhor de 68 anos. Em Ipatinga, no Vale do Aço, a vítima é um idoso de 70. Um óbito foi notificado como de "outros estados". Trata-se de uma mulher de 48 anos, morta em 11 de maio. Osolicitou esclarecimentos à SES-MG sobre esse epidódio, mas ainda não obteve resposta.Ainda de acordo com o relatório da SES-MG, a pandemia já alcança 408, dos 853 municípios mineiros, ou seja,. Belo Horizonte tem 1570 casos confirmados de COVID-19 e 43 mortos. Uberlândia, no Triângulo, com 601 contaminados e 15 baixas, segue na vice-liderança. Na sequência, vem Juiz de Fora, Na Zona da Mata, com 520 infectados e 26 óbitos.Esta matéria está em atualização