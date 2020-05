Justiça proíbe volta às aulas em Coronel Fabriciano e estabelece multa de R$20 mil por dia contra Prefeitura

A Justiça suspendeu, nesta segunda-feira, o retorno das aulas da rede municipal em Coronel Fabriciano, na região do Vale do Aço. A decisão liminar foi proferida ação popular ajuizada pela deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT), presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.





O reinício das atividades nas escolas da cidade seria realizado nesta segunda, por determinação do prefeito. As aulas estão suspensas desde março, por deliberação do Comitê Extraordinário do Estado COVID-19.Segundo o juiz Mauro Lucas da Silva, da Vara de Fazenda Pública de Fabriciano, a melhor solução é manter as atividades suspensas durante a pandemia, para “, bem como a dignidade dos munícipes, direitos que também são previstos no texto constitucional”.