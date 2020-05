Mais de 2.300 pessoas foram vacinadas contra a gripe na Ceasa

A campanha é um auxílio à terceira etapa da Campanha de Vacinação contra a Influenza (H1N1) (foto: Prefeitura Municipal de Contagem/Reprodução) 2.328 pessoas foram vacinadas na Central de Abastecimento (Ceasa), em Contagem. A campanha, que é um auxílio à terceira etapa da Campanha de Vacinação contra a influenza (H1N1), superou as expectativas. O objetivo era imunizar 1.500 pessoas na ação. Entre os dias 13 e 15 de maio,pessoas foramna. A campanha, que é um auxílio à terceira etapa d, superou as expectativas. O objetivo era1.500 pessoas na ação.









“Foi uma ação muito importante para que pudéssemos ampliar o acesso à vacina de influenza para os caminhoneiros. Para a vacinação acontecer, foi necessário o empenho, a disponibilidade e o esforço de muitas pessoas. Quero agradecer imensamente a todas pessoas que estão na equipe do Distrito Ressaca, no SAD do município de Contagem e nos demais distritos sanitários (Riacho, Industrial, Eldorado e Vargem das Flores) que cederam profissionais para conseguirmos realizar esta ação”, informou a diretora de imunização municipal, Fernanda Elisa.





A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe vai até 5 de junho. Esta terceira etapa foi destinada prioritariamente a pessoas com deficiência, crianças com mais de 6 meses e menos de 6 anos, gestantes e mães com até 45 dias após o parto.