São Tomé das Letras, no Sul de Minas, fica fechada ao turismo por mais um mês

Casa da Pirâmide, principal ponto turístico da cidade (foto: Reprodução/ Instagram) mística cidade de São Tomé das Letras, na Região Sul de Minas, completou nesta terça-feira (19) dois meses de completo fechamento ao turismo e vai prorrogar as severas restrições por mais um mês. É o que diz o decreto assinado pelo prefeito Tomé Reis Alvarenga.









Com cerca de 7 mil habitantes e distante 300 quilômetros de Belo Horizonte, São Tomé das Letras tem 70% da sua receita baseada no turismo, ficando o restante a cargo da mineração. Recebendo visitantes de vários estados, a cidade oferece em torno de 150 hotéis e campings, com alta temporada nas férias escolares e no verão.