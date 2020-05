São Joaquim de Bicas registra primeira morte por COVID-19

Vista de São Joaquim de Bicas. Homem de 64 anos morreu na cidade por decorrência do coronavírus (foto: Reprodução/YouTube)

fez a primeira, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A primeira pessoa aé umque tinha histórico de cardiopatia e doença renal, conforme divulga a Secretaria Municipal de Saúde.O boletim sobre ano município dá conta de 203 casos notificados, 160 suspeitos, 34 descartados, 9 confirmados, 4 pessoas recuperadas, 4 em acompanhamento, e agora esse óbito."A Prefeitura se solidariza com os familiares neste difícil momento e reforça seu compromisso com ações de enfrentamento ao COVID-19, contando com o apoio da população para seguir as medidas já anunciadas, todas de acordo com protocolos do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde (OMS)", escreveu a administração municipal em nota oficial.