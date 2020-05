Prefeitura de Jacutinga volta atrás e decide monitorar e não barrar a entrada de turistas

(foto: Redes Sociais/Prefeitura de Jacutinga/Reprodução) bloquear o acesso de turistas à cidade. A medida havia sido anunciada pelo Prefeito do município, Melquíades Araújo (SD), e seria posta em prática a partir de segunda-feira (18). A Prefeitura Municipal de Jacutinga, no Sul de Minas, voltou atrás na decisão deo acesso deà cidade. A medida havia sido anunciada pelo Prefeito do município, Melquíades Araújo (SD), e seria posta em prática a partir de segunda-feira (18).









Em nota, a prefeitura do município informou que realizou uma análise das características geográficas e econômicas do município, além de ter discutido as medidas de contenção do novo coronavírus na cidade com diversos segmentos, entre eles Comitê Extraordinário de Saúde do COVID-19, Câmara Municipal, Secretaria de Governo e Procuradoria Geral do Município, com o intuito de obter um “planejamento mais elaborado para a instalação das barreiras sanitárias”.





“Ficou definido que as barreiras sanitárias instaladas, num primeiro momento, não restringirão totalmente a entrada de veículos no município. No caso de transporte coletivo para o turismo de compras, como ônibus e vans, será permitida a entrada com lotação de até 1/3 (um terço) da capacidade”, diz trecho da nota.