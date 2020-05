Pai é morto a tiros por causa de dívidas do filho com traficantes em Venda Nova

(foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem de 48 anos foi morto a tiros, na madrugada deste sábado, no Bairro Piratininga, em Venda Nova. Uma testemunha contou à polícia que Wanderley Dias Pereira teria sido assassinado depois de ter confrontado traficantes para os quais o filho tinha dívidas de droga.A discussão entre o pai e os criminosos ocorreu na tarde dessa sexta-feira. O homem foi ameaçado de morte. Na madrugada, por volta de 2h, ele estava com um amigo numa praça do bairro, quando um Ford Fiesta, de cor prata, conduzido por uma mulher chegou ao local. Um homem encapuzado desceu do veículo e fez diversos disparos contra Wanderley. Em seguida, fugiram em direção ao Bairro Céu Azul.Uma equipe do Serviço Móvel de Urgência foi chamada, mas quando chegaram ao local, o homem já estava morto. Até o início da manhã, ninguém tinha sido preso.