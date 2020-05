Preso casal que transportava droga escondida em carro que viajava com filhos

(foto: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação)

Um casal foi preso transportando mais de 30 quilos de maconha escondidos dentro de bancos do carro, na BR-262, em João Monlevade. A dupla, que vinha de Santa Terezinha de Itaipu, no Paraná, viajava com dois filhos adolescentes no veículo. Umescondidos dentro de bancos do carro, na. A dupla, que vinha deviajava com dois filhos adolescentes no veículo.





Em buscas no veículo, os policiais encontraram os tabletes da droga escondidos embaixo do forro dos assentos e encosto de cabeça dos bancos traseiros do carro. O motorista informou que a droga seria entregue a um homem em um posto da região. O dono da encomenda também foi preso.





Os adolescentes de 13 e 15 anos foram encaminhados ao Conselho Tutelar de João Monlevade. Os pais foram levados para a delegacia da cidade.