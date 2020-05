BH ainda não tem condições de flexibilizar isolamento, aponta estudo da PBH

(foto: Edésio Ferreira EM D.A Press)

O primeiro boletim de monitoramento do coronavírus em Belo Horizonte, divulgado ontem pela prefeitura, já trouxe um sinal de alerta para a população. Com base em pesquisas e análises de feitas nos últimos sete dias, os dados mostram o nível de pandemia na cidade na cor amarela, numa escala de três níveis (verde, amarelo e vermelho). De acordo com as autoridades municipais de saúde, o resultado ainda não garante a abertura gradual da economia no dia 25, data prevista pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD) caso haja segurança para a população. A flexibilização da quarentena na capital está justamente condicionada à evolução dos indicadores epidemiológicos.



O comitê de enfrentamento do coronavírus usou três variáveis para detectar a expansão da doença em BH: número médio de transmissão, que indica quantos novos casos se originam, em média, a partir de uma pessoa que já está infectada; ocupação de leitos de UTI; e ocupação de leitos de enfermaria. De acordo com os dados, referentes ao dia 12, apenas o primeiro indicador teve nível de alerta amarelo, com índice de 1,09 de transmissão por infectado. Já as taxas de ocupação de leitos apontaram o sinal verde, com porcentagem de 49% na categoria UTI e 30% em enfermaria, o que significa que a cidade conta com leitos em quantidades aceitáveis no momento. Para que o alerta geral fique verde, todos os três indicadores devem estar nessa cor.





Integrante do comitê de enfrentamento da COVID-19 em Belo Horizonte, o infectologista Carlos Starling interpreta o boletim com otimismo: "Os resultados são excelentes. Estamos muito bem. Estamos com quase todos os indicadores em níveis estáveis, com quantidade razoável de leitos de UTI à disposição. Os dados mostram uma epidemia estável. Tem uma discreta tendência de aumento, mas em níveis aceitáveis". Para o médico, entretanto, o melhor caminho continua sendo a quarentena. "Se baixarmos a média de transmissão por infectado para índice inferior a 1, a epidemia some. Se aumentarmos o isolamento social, essa taxa também se reduzirá".





Por enquanto, o município entende que a abertura das atividades no dia 25 não está comprometida nem assegurada totalmente. Caso algum outro indicador passe a ser amarelo, a flexibilização do isolamento social para daqui a 10 dias pode ser barrada.





E é cautela o que recomenda o secretário de Saúde, Jackson Pinto, diante do resultado desse primeiro termômetro. Isso porque o limite da área amarela, ou seja, de atenção, para o indicador de velocidade de transmissão é de 1,20 e, segundo o boletim, houve uma leve alta na curva do gráfico traçado até aqui – no início de maio ele chegou a cair para 1,02 e subiu para 1,05 antes de chegar ao limite atual. “Caso esse movimento se configure em uma tendência de aumento de velocidade de transmissão, haverá necessidade de determinação de nova data de reabertura. Diante dessa volatilidade nos números, pedimos a ajuda da população para o uso correto de máscaras, do álcool e rigor no isolamento. A data de abertura depende do compromisso de toda a cidade em colaborar para que tenhamos maior controle na transmissão”, disse o secretário.





De acordo com a conclusão expressa no boletim “para o nível de transmissão apurado (1,09) é esperado que a ocupação destes leitos suba em 14 dias”.





O secretário explica que a retomada das atividades econômicas e do uso dos espaços públicos será gradual e por fases, sempre que o nível de alerta geral for verde. “Esse nível é atingido quando os três indicadores estiverem verdes e com o parecer favorável do Comitê de Enfrentamento à COVID-19. No caso de algum dos indicadores ser amarelo ou vermelho, o processo de retomada poderá ser interrompido, podendo retroceder até que todos voltem a ficar verdes”, pontua.





A Secretaria Municipal de Saúde esclarece também que, se alguma variável ficar na cor vermelha, o município pode agir com mais rigor nas medidas de quarentena, chegando, inclusive, aderir ao lockdown. Para o número médio de transmissão por infectado (Rt) as faixas de alerta são: de 0 a 1, verde; entre 1 e 1,2, amarelo; acima de 1,2, vermelho. Para a taxa de ocupação de leitos de enfermaria e UTI COVID: até 50%, verde; entre 50% e 70%, amarelo; e acima de 70%, vermelho. O boletim utiliza ainda como indicadores auxiliares para a tomada de decisão o monitoramento do isolamento por meio de celulares (ajuda a entender o comportamento da população) e a projeção do número de casos da doença segundo cenários de contágio (Rt).