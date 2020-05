COVID-19: hotéis, pousadas e albergues de BH terão que adotar restrições

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Prefeitura de Belo Horizonte para hotéis, pousadas e albergues. Os estabelecimentos terão que regulamentar a utilização das áreas comuns por parte de hóspedes e restringir o uso de academias, piscinas e saunas. Começará a valer na próxima segunda-feira (18) as medidas elaboradas pelapara. Os estabelecimentos terão quepor parte de hóspedes eo uso de









No check-in, deve constar no formulário se o hóspede teve contato com pessoa suspeita ou confirmada de COVID-19 nos últimos 14 dias. O estabelecimento deve entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde caso a resposta do cliente for positiva. Desta forma, a pasta orientará o local de hospedagem sobre as medidas de isolamento necessárias.