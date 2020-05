Carreta com defeito complica trânsito no Anel Rodoviário de BH

Problema no trânsito, que começou na BR-040, chegou até a BR-356 (foto: Edesio Ferreira/EM/D. A. Press)

Uma carreta com defeito na, na altura do, na, complicou o trânsito na manhã desta sexta-feira no local. Além do, a circulação de veículos na, no, e na, também foi prejudicado.